Sinner battuto da Alcaraz | il ‘gentleman’ e la prima sconfitta | “So perché ho perso”

(Di domenica 17 marzo 2024) Pubblicato il 17 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Il gentleman Jannikk.o. a Indian Wells. L'azzurro viene sconfitto nella semifinale del Masters 1000 dallo spagnolo Carlos, che si impone in 3 set e infligge al 22enne altoatesino ladel 2024 conservando il secondo posto nel ranking.incassa e volta pagina dopo una giornata condizionata dalla pioggia, che interrompe il match per quasi 3 ore. La foto di, seduto accanto alla raccattapalle, è una delle immagini del sabato californiano. Il fuoriclasse prende l'ombrello dalle mani della ragazza e la ripara dalla pioggia: tra il tennista del momento e la ball girl va in scena una chiacchierata che dura un quarto d'ora abbondante,del rientro negli spogliatoi in attesa del ...