Sinner analizza la sconfitta | “Sono stato prevedibile e il diritto… Il gomito mi ha dato noia”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikha visto interrompere la sua striscia a 19 vittorie consecutive: l’attuale numero 3 del mondo si è arreso a Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells in tre set. Lo spagnolo è cresciuto notevolmente dopo essere rimasto per il primo set in completa balia del gioco dell’italiano e si è guadagnato la finale contro Daniil Medvedev, oltre ad aver difeso l’attacco al numero 2 portato proprio da. L’azzurro ha commentato il match in conferenza stampa, facendo trasparire tutta la sua amarezza: “Sicuramente non è il risultato che volevo, ma è chiaro che giocare contro Carlos sia sempre difficile. Ho provato a giocare un buon tennis, cosa che ho fatto, soprattutto nel primo set. Poi ho commesso un paio di errori e l’inerzia è cambiata. Lui ha alzato decisamente il livello. Questaè dura da ...