Sinner-Alcaraz | in diretta la semifinale di Indian Wells | 6-1; 1-2

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Alcaraz , incontro valevole per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Va in scena l’ottavo capitolo della rivalità tra questi ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 In rete il diritto di Sinner, questo è un errore piuttosto grave, perché aveva l’inerzia dello scambio in mano. 40-40 Sinner era molto lontano in ... (oasport)