Sinner-Alcaraz | in diretta la semifinale di Indian Wells | 2-1 | ha smesso di piovere | presto il via

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikgioca ladel Masters 1000 dicontro lo spagnolo Carlos. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.01 Peraltro la pioggia non è così frequente ad Indian Wells , dove il clima è perlopiù desertico. 23.58 Continua a piovere a Indian Wells , non vi è accenno ... (oasport)

Jannik Sinner gioca la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp (corriere)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.24 Il campo è praticamente asciutto. Splende il sole a Indian Wells . Il peggio è passato… 0.21 Lo stadio si sta progressivamente riempiendo. Non manca ... (oasport)

Sinner-Alcaraz, la semifinale di Indian Wells - Il tabellone di Sinner a Indian Wells: Jannik contro Zverev o Alcaraz in semifinale Sinner a Indian Wells dovrà fare i conti con un tabellone che potrebbe regalare una semifinale con Alcaraz rivincita ...youmedia.fanpage

Indian Wells, le foto della semifinale Sinner-Alcaraz - Cresce l'attesa per la sfida tra Sinner e Alcaraz ad Indian Wells. In palio non solamente la finale ma il secondo posto in classifica. Sarà l'ottavo confronto tra i due ...informazione

Jannik Sinner campione anche di galanteria - Jannik Sinner continua a mietere consensi e si dimostra campione anche di galanteria. Non è passato inosservato il gesto del fuoriclasse altoatesino subito dopo la sospensione per pioggia del match ...sportal