Sinner-Alcaraz | in diretta la semifinale di Indian Wells | 2-1 | gioco fermo almeno fino alle 23 30

(Di domenica 17 marzo 2024) Jannikgioca ladel Masters 1000 dicontro lo spagnolo Carlos. In palio il posto in finale e il ranking di n. 2 nella classifica Atp

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.50 Il match riprenderà non prima delle 23.30. 22.49 Ricordiamo quanto accaduto. Ha iniziato a piovere alle 21.54. 4 minuti dopo i giocatori sono stati ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.15 Brutte notizie: non si riprenderà prima di mezzanotte. Mettetevi comodi, amici di OA Sport, e preparatevi un buon caffé. Pas de reprise avant minuit ... (oasport)

Indian Wells, le foto della semifinale Sinner-Alcaraz - Cresce l'attesa per la sfida tra Sinner e Alcaraz ad Indian Wells. In palio non solamente la finale ma il secondo posto in classifica. Sarà l'ottavo confronto tra i due ...informazione

Sinner-Alcaraz, quando riprende il match La pioggia, i tempi e il fuso orario: ecco cosa sappiamo - La semifinale di Indian Wells tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata momentaneamente sospesa per pioggia. I due tennisti si sono fermati sul parziale di 2-1 per l'azzurro al primo set.ilmessaggero

Jannik Sinner campione anche di galanteria