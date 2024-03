Simonetti | «Dalla Roma all’Inter salto di qualità Una partita impressa»

(Di domenica 17 marzo 2024) Flaminia, centrocampista dell’Inter Women, si racconta nel matchday programme dedicato alla sfida contro il Napoli. Ma anche a quella contro la Juventus Women, con la sfida in programma oggi alle ore 16.DI– Flaminiatorna sulla sua scelta, nel 2020, di diventare una giocatrice dell’Inter: «Il mio amore per il calcio è nato in modo spontaneo ed è cresciuto negli anni. Dopo la, nel 2020, ho scelto di passareper fare undia livello personale. Sapevo che qui si stava costruendo un progetto di crescita importante e che avrei trovato un contesto dove fare bene. Tante le partite che mi porto nel cuore. Sicuramente una è la sfida di Coppa Italia finita 1-1 contro la Juventus, una buona ...

Il direttore Mimmo Mazza dialogherà con Nicola Simonetti su 'invecchiare ridendo' - LIVALCA - Organizzato Dalla FEDERSPEV, giovedì 21 marzo alle ore 17,30 presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Bari (Via Capruzzi, 184 - primo piano) verrà presentato il volume “invecchiare ride ...giornaledipuglia

Nel Lecchese i parassiti dei cormorani stanno decimando la fauna ittica - Quello dei cormorani è un problema di non poco conto per quel che riguarda la provincia di Lecco e in particolare per il Lago di Annone. Volendo essere più precisi, questo specchio d’acqua si trova ...cacciapassione

L'ORA DEL PASTO. MAURO Simonetti E QUELLA MORTE VIRTUALE CHE (GLIELO AUGURIAMO) ALLUNGA LA VITA - Quando Simonetti venne alla luce, contemporaneamente a Roma ... Ci provo io, a un paio di chilometri dall’arrivo. Se vengono a prendermi, ci prova lui, in volata. Perché io più passista e lui più ...tuttobiciweb