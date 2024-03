Simona Ventura | il dramma del figlio Niccolò | “Undici coltellate | i giornali lo davano per morto”

Simona Ventura è tornata nello studio di Domenica In, ospite dell’immancabile padrona di casa. L’intervista con Mara Venier è stata l’occasione per ripercorrere i suoi quasi 40 anni di carriera in ... (dilei)

"Non ci siamo parlate per quasi 10 anni", imbarazzo tra Mara Venier e Simona Ventura: la verità sul litigio - Simona Ventura è stata ospite da Mara Venier nel suo salotto domenicale di Rai1 e non è passato neanche qualche istante prima che le due dive del piccolo schermo hanno rievocato il loro lungo litigio ...today

Domenica In oggi su Rai 1: Simona Ventura e Giovanni Terzi ospiti di Mara Venier nella puntata del 17 marzo - Max Giusti, attualmente in onda su Rai 2 il lunedì in prima serata con la nuova stagione del programma Boss in incognito, interverrà per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale Bollicine. Spazio ...movieplayer

Simona Ventura, chi è la showgirl oggi a Domenica In: lavorava come contabile, ha partecipato a Miss Universo, ha una figlia adottiva - E' una delle conduttrici più popolari della tv. In attesa di vederla ospite nel salotto di Domenica in, condotto da Maria Venier ecco qualche curiosità su Simona ...ilmessaggero