“Si sposano?!” C’è posta per te | prima i tradimenti ora la notizia che sconvolge tutti Pubblico sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) C’èper Te,lo lascia, poi il colpo di scena. Nel corso degli anni sono state tante le storie raccontate da Maria De Filippi davanti alla famosa busta. E tante volte nello studio le cose non sono andate affatto bene. Ma cosa è successo quando poi le telecamere si sono spente? Beh, in qualche caso il lieto fine c’è stato, anche se a scoppio ritardato. Cosa è successo ad esempio tra Valeria e Giuseppe? Lui l’aveva tradita e lei aveva deciso di chiudere busta e relazione. Tuttavia qualche tempo dopo la donna ci ha ripensato: “La busta l’ho chiusa ma ho deciso di aprire il mio cuore dandoci un’altra possibilità – ha commentato – perché riflettendo sulle tue parole Maria, mi sono chiesta perché non farlo?”. E che dire della storia tra i due amanti Emanuela e Ivano? Leggi anche: “Ma vergognati! Rispetto per tua madre!”. C’è ...