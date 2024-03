(Di domenica 17 marzo 2024) Ancora una tragedia sfiorata nel Mediterraneo. Unasovraffollata con circa 75a bordo si èta nella notte al largo di Zuwara, in Libia: 45 sono finiti ine sono statidalla nave Geo Barents. In un'altra operazione, la Life Support ha salvato altre 71 persone in zona di competenza maltese. In un 2024 finora calmo sul fronte sbarchi, c'è stata un'accelerazione di partenze in questo fine settimana, complice ilpiatto. Il grosso delle imzioni salpa dalle coste libiche, mentre si è notevolmente ridotta la rotta che origina dalla Tunisia. La Geo Barents - reduce ieri dal quasi scontro con una motovedetta della guarda costiera libica che aveva provato ad impadronirsi di uno dei gommoni della nave di Medici senza frontiere durante ...

Tragedia in Versilia sul lago di Massaciuccoli a Torre del lago , nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca. Un uomo è morto e un altro risulta al momento disperso a causa del rovescia mento di ... (thesocialpost)

La nave Geo Barents ha effettua to un terzo soccorso nel Mediterraneo: durante le operazioni circa 45 migranti sono finiti in acqua. Ora sono tutti in salvo. La nave Life Support di Emergency ha ... (fanpage)

Si rovescia una barca, 45 migranti in mare soccorsi dalla Geo Barents - Ancora una tragedia sfiorata nel Mediterraneo. Una barca sovraffollata con circa 75 migranti a bordo si è rovesciata nella notte al largo di Zuwara, in Libia: 45 sono finiti in mare e sono stati ...ansa

Si rovescia barca, 45 migranti in mare soccorsi da ong - Ancora una tragedia sfiorata nel Mediterraneo. Una barca sovraffollata con circa 75 migranti a bordo si è rovesciata nella notte al largo di Zuwara, in Libia: 45 sono finiti in mare e sono stati socco ...ansa

Meloni al Cairo con von der Leyen per firmare memorandum Ue-Egitto, Pd e Avs: “Non dimentichi Regeni” - Meloni al Cairo per la firma del patto tra Ue ed Egitto: "Questa iniziativa è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio, e apprezziamo ...fanpage