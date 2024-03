Si perde durante un’escursione Notte d’ansia per un giovane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Sparito intorno a mezza, ricomparso alle otto. Ore di ansia per amici e famiglia - residente a Faenza - quelle che hanno riguardato Sun ragazzo di 21 anni disperso nel corso dia San Godenzo. La zona è quella di Monte Gralli, resa più pericolosa dalle avverse condizioni meteo. Tanto che nelle ricerche non si sono potuti utilizzare i droni, rimasti a terra a causa della scarsa visibilità. Impegnati nelle ricerche Vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Borgo San Lorenzo, unità cinofile, personale del Soccorso alpino e speleologico Toscana e carabinieri della stazione di San Godenzo. Per l’occasione è stato anche attivato il piano prefettizio di ricerca persona con invio di squadre del volontariato coordinate dal personale specializzato in topografia. A consentire il ritrovamento delun segnale ...