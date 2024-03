(Di domenica 17 marzo 2024) Intramontabileduedi assenza dalle gare la valtellinese conquista la sua tredicesima medaglia iridata individuale della carriera, sbloccando l’Italia aidia Rotterdam. L’azzurra ha vinto ilin una finale dei 1000semplicemente folle e che addirittura è stata ripetutauna clamorosa caduta. Andiamo con ordine, visto che praticamente è stata una doppia finale. Nella prima gara si è arrivati all’ultimo giro con la belga Hanne Desmet in testa, ma con l’olandese Suzanne Schulting, l’americana Kristen Santos-Griswold e la sudcoreana Kim Gilli in piena lotta per le medaglie.era più staccata e senza possibilità di salire sul ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Questi i protagonisti della seconda semi finale : 1 DANDJINOU William CAN 2 van ‘T WOUT Jens NED3 Spechenhauser Luca ITA 4 HWANG Daeheon KOR 5 DUBOIS ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 Penalità per Hwang per l’intervento sul connazionale Park. Confermate le posizioni del podio . 15.52 Il photofinish dà ragione a Dandjinou per 21 ... (oasport)

Short track, il ritorno di Arianna Fontana! Bronzo nei 100 metri ai Mondiali dopo 2 anni di pausa! - Intramontabile Arianna Fontana. Dopo due anni di assenza dalle gare la valtellinese conquista la sua quattordicesima medaglia iridata della carriera, sbloccando l'Italia ai Mondiali di Short track a R ...oasport

LIVE Short track, Mondiali 2024 in DIRETTA: Fontana di bronzo nei 1000 metri, Sighel e Spechenhauser sul podio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.03 Questo l'arrivo della finale femminile dei 1000 metri: KSG! Kristen Santos Griswold ends the individual #ShorttrackSkating season in style with World go ...oasport

NASCAR | Truck Series, Bristol: Christian Eckes vince sfuggendo agli avversari - Difatti, lo Short track ha sfornato anche oggi una gara ricca di rischi e battaglie sulla lunga distanza, oltre che quasi priva di incidenti, in cui la vittoria è andata al pilota più costante (e ...p300