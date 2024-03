Short track | doppia medaglia per l’Italia! Sighel argento e Spechenhauser bronzo nei 1000 metri!

(Di domenica 17 marzo 2024)si è sbloccata ai Mondiali die, dopo ildi Arianna Fontana neifemminili, arriva addirittura unanella gara maschile. A salire sul podio sono Pietro) e Luca), mentre l’oro è andato al canadese William Dandjinou. Una doppietta azzurra che mancava addirittura da 27 anni in una rassegna iridata. Persi tratta della quintaindividuale della carriera, la seconda neidopo quella vinta nel 2021 a Dordrecht., invece, è al primo podio individuale a livello iridato, in una stagione che sancisce la sua ...

Short track, il ritorno di Arianna Fontana! Bronzo nei 100 metri ai Mondiali dopo 2 anni di pausa! - Intramontabile Arianna Fontana. Dopo due anni di assenza dalle gare la valtellinese conquista la sua quattordicesima medaglia iridata della carriera, sbloccando l'Italia ai Mondiali di Short track a R ...oasport

