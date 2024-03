Sherlock Holmes | più vero della realtà

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 17 marzo 2024) Roma, 17 Marzo – Nella storialetteratura ci sono sempre stati dei personaggi che sono divenuti più famosi dei loro autori, però solitamente si tratta di supereroi o di figure totalmente distanti dalla. Il caso di cui scriverò oggi invece è più unico che raro, in quanto non solo ha di fatto assunto vita propria, ma ha anche influenzato il mondoscienza ecriminologia: mi occuperò infatti del fenomeno di. L’uomo dietroAlla base di tutto abbiamo lo scozzese Arthur Conan Doyle (divenuto poi Sir), nato il 22 maggio 1859 ad Edimburgo da famiglia inglese di lontane origini irlandesi. Poiché ci occuperemo più del personaggio da lui creato (che finì persino per odiare) mi sembra giusto spendere ...