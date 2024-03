Shakira parla ancora di Piquè | “Messo in pausa la mia carriera per stargli accanto”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di domenica 17 marzo 2024) La separazione trae Gerardha fattore non poco a livello mondiale, non solo per la popolarità di entrambi, ma anche perché la cantante aveva manifestato il suo disappunto per il tradimento subito con uno dei suoi brani. Ora la colombiana sembra essere pronta a guardare il futuro, come dimostrerebbe il testo del suo ultimo lavoro, “Las Mujeres Ya No Lloran”, ovvero “Le donne non piangono più”, il dodicesimo album in studio, arrivato dopo sette anni di assenza e in uscita il 22 marzo 2024. L’artista a sorpresa è tornata are del suo passato, non nascondendo l’amarezza per come siano andate le cose con il suo ex, da cui ha avuto due bambini, Milan e Sasha. “Per molto tempo hoda parte la miaper starea Gerard, in modo che ...