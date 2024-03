Sfila il Ducato di piazza Pontida Occhio ai collegamenti chiusi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024) BERGAMO Si annuncia una domenica calda dal punto di vista viabilistico per il centro cittadino di Bergamo. La circolazione stradale sarà stravolta prima dallata di Mezza Quaresima organizzata daldi, con 60 tra carri e gruppi folcloristici che attraverseranno le vie del centro del capoluogo orobico (ore 14), poi dalla partita dell’Atalanta, che alle 18 affronta allo stadio la Fiorentina. Entrambi gli eventi richiameranno in città tra le 65mila e le 70mila persone. Raggiungere il centro città in auto, dunque sarà un’impresa ardua, soprattutto nelle ore pomeridiane e anche in serata è previsto un appesantimento del traffico nella zona circostante lo stadio. Sarà una domenica di super lavoro soprattutto per gli agenti della polizia locale. Ne saranno in campo una sessantina. "Lo sforzo sarà ...