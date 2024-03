Settore giovanile La Primavera beffata dal Bari Gol all’esordio per Badirou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) PERUGIA 23 PERUGIA: Yimga, Giorgetti (Prisco), Ebnoutalib I., Patrignani, Rondolini (Ciattaglia), Cicioni, Barberini, Cottini (Ambrogi), Lomangino, Bernacci (Papa),(Caprari). A disp.: Romagnoli, Panaro, Bussotti, Falasca, Carbonini, Perugini, Dottori. All.: Giacomo Del Bene: Alloj, Tatullo, De Pinto, Beniti, Memeo, Natuzzi, Leone, Lavoratti (Patierno), Zanaboni, Colangiuli (Lombardo) Akpa-Chukwu. A disp.: Palmisano, Campanelli, Motta, Carrieri, Buonsante, Pellegrini, Ditoma. All.: Federico Giampaolo Arbitro: Scatena di Avezzano Reti: 11’ pt(P) 29’ pt Akpa-Chukwu (B) 43’ pt Patrignani (P) 15’ st (rig.) Colangiuli (B), 19’ st Leone (B) PERUGIA - Sconfitta amara per la Primevera biancorossa ripresa due volte e poi superata dal. I pugliesi confermano “bestia ...