(Di domenica 17 marzo 2024) La ventisima giornata del campionato didiH ha messo di fronte la seconda e la prima in classifica. Distanziate, fino a prima della partita, di dieci. Ha vinto la squadra ospitante, il, per 2-0. Dunque la squadra della Valle d’Itria ha oradi ritardo nei confronti del(56).inpartite, distacco recuperabile o sarà stata solo una soddisfazione platonica per i biancoazzurri a quota 49? I quali biancoazzurri sono seguiti da Fidelis Andria (48), Nardò (47), Matera (45) e Casarano (44). L'articolo ...

Sette punti in Sette giornate: il Martina che ha fermato il Team Altamura ha un obiettivo difficile da raggiungere Calcio serie D girone H - La ventiSettesima giornata del campionato di calcio di serie D girone H ha messo di fronte la seconda e la prima in classifica. Distanziate, fino a prima della partita, di dieci punti. Ha vinto la squ

