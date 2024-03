Sesto | più telecamere per la sicurezza Il Comune chiede aiuto al Governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 17 marzo 2024)San Giovanni (Milano) – Per il presidio del territorio – e soprattutto della calda zona del Rondò – ilale un finanziamento di 250mila euro per nuove. Sempre in materia diurbana, è stato anche firmato un patto in Prefettura. In questi giorni, l’amministrazione ha presentato al ministero dell'Interno un progetto che ha l'obiettivo di installare nuovenelle aree oggi ancora non coperte e nelle piazze più sensibili, come piazza Trento e Trieste, dove da un anno continuano episodi di violenza e microcriminalità tra risse in pieno giorno, spaccio, atti vandalici, malamovida. Solo nel quartiere Rondò nei mesi scorsi si erano verificati due gravissimi accoltellamenti tra latinos e lo ...