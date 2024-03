Serie B 2023 2024 | poker Ascoli in rimonta sul Lecco sempre più condannato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Buona la prima per Massimo Carrera sulla panchina dell’. L’ex collaboratore di Antonio Conte, reduce dalle esperienze in Russia, in Grecia e poi col Bari, è tornato in Italia sulla panchina marchigiana per cercare di condurre una squadra troppo altalenante nella gestione Castori. E la partenza è positiva: netto il 4-1 contro il derelittopiùalla retrocessione dopo appena una stagione diB, dopo questa pesante sconfitta, peraltro subita in, nel posticipo della trentesima giornata del campionato cadetto. Gli ospiti erano andati in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Lepore, concesso con il Var e accordato dall’arbitro Rutella di Enna, protagonista assoluto del primo tempo visto che assegnerà anche due rigori ai padroni di casa, ...