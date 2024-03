Serie A3 La capolista Banca Macerata di scena a Modica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Alle 16 di oggi si chiude ail cammino della leader Volleynel campionato di A3 di volley, la prossima settimana la squadra osserverà il turno di riposo e poi si inizieranno a gettare le basi per lo spareggio promozione con Mantova nelle sfide tra le prime dei due gironi in programma il 7, il 14 e 21 aprile. Salirà direttamente in A2 chi vincerà due gare su tre, giocherà in casa due sfide promozione chi chiuderà la regular season al primo posto con più punti e Mantova è favorita avendone 55 e due gare ancora da disputare in campionato,ha 53 punti e una gara da effettuare. La perdente dello spareggio promozione avrà un’altra chance per essere promossa, entrerà in gioco dalle semifinali playoff. Ma ora c’è da pensare alla gara ache per i locali è importante per ...