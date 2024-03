Serie A – Verona-Milan 1-2 | Leao si divora il terzo gol | LIVE NEWS

Pierre Kalulu è uscito nell'intervallo di Verona-Milan : infortunio per lui, che oggi tornava in campo da titolare nella squadra rossonera (pianetamilan)

Potrebbe essere rinviata Atalanta-Fiorentina. Malore per un dirigente viola - Rischia di saltare Atalanta-Fiorentina. L'ha chiesto la società gigliata in quanto il direttore generale del club, Joe Barone, si è sentito male prima del match ed è ...torinogranata

Verona-Milan, il risultato in diretta LIVE - Rafael Leão ha preso parte a sei gol (tre reti, tre assist) nelle ultime cinque presenze contro il Verona in Serie A, andando a segno in ciascuna delle ultime due sfide; in particolare, contro nessuna ...sport.sky

Sovraffollamento, pasti e spazi inadeguati: a Verona la prefettura commissaria 4 centri accoglienza profughi - La Prefettura di Verona ha commissariato quattro Centri d'accoglienza straordinaria (Cas) gestiti dalla Cooperativa San Francesco onlus nella provincia scaligera. La decisione è maturata dopo una ...mattinopadova.gelocal