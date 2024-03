Serie A | Rinviata Atalanta-Fiorentina dopo un problema di salute dell’amministratore delegato del club fiorentino

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 17 marzo 2024) 2024-03-17 18:20:12 Il web è in trepidazione: La partitadiA, in programma questa domenica alle 18, è stata. Lo riferisce la LegaA, che non ha ancora indicato una data in cui si potrebbe giocare a causa del calendario serrato di entrambe le squadre (sono in campo Europa League, Conference e Coppa Italia). Il motivo è stato l’improvvisodipatito da Joe Barone, amministratoredel. La notizia si è diffusa appena un’ora prima dell’inizio della partita, quando laha comunicato l’accaduto e ha chiesto alla Lega di rinviare la partita. Barone è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. ...