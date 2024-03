Serie A | Milano consolida la seconda posizione in Italia

(Di domenica 17 marzo 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Definida la primera plaza –es cuestión de tiempo que el Inter levante el ‘Scudetto‘-, el Milan se impuso con relativa facilidad este sábado al Hellas Verona (1-3) para asentarse en el segundo puesto tras el nuevo pinchazo del Juventus y dejar prácticamente sentenciada su presencia en la próxima Liga de Campeones. El Milan confirmó en el Marc’Antonio Bentegodi de Verona sus buenas sensaciones de las últimas semanas. Lleva cuatro jornadas seguidas sin perder, con tres victorias y un empate, algo que ya había logrado en otros momentos de la temporada, aunque sin tanta solvencia. Ante un Verona que se juega el descenso, el Milan fue muy práctico. Sólido en defensa, encajó el gol fruto de una acción individual perfecta de Noslin, que con un derechazo ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Olimpia Milano , sfida valida come 23^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Scontro diretto tra due squadre appaiate a 30 punti, con l’obiettivo, quindi, di ... (sportface)

LBA - Reyer Venezia vs Olimpia Milano, diretta (65-49 al 30') - Il match che oggi vale il terzo posto in solitaria nella classifica di Serie A si gioca oggi al Taliercio di Mestre dove l’Umana Reyer Venezia, reduce dalla sconfitta interna contro ...pianetabasket

Serie A - Verona-Milan: 1-3, secondo posto e +3 sulla Juve per i rossoneri - La ventinovesima giornata di Serie A sorride al Milan di Pioli, che vince per 3-1 in casa dell’Hellas Verona e consolida il secondo posto in classifica, portandosi a +3 sulla Juventus di Max Allegri, ...areanapoli

Il dirigente della viola Joe Barone ha avuto un malore prima della gara ed è stato portato in ospedale, la partita potrebbe essere rinviata - la Fiorentina in ospedale Joe Barone è adesso è in rianimazione al San Raffaele a Milano. All'ospedale è già arrivato Vincenzo Italiano e insieme a lui il capitano Biraghi e una rappresentanza di ...monza-news