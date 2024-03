Serie A | il Milan cala il tris al Verona e vola a +3 sulla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Tre gol per consolidare il secondo posto in classifica. Ilsi impone per 3-1 in casa delnella 29/a giornata diA e stacca di tre lunghezze lanella corsa alla piazza d'onore alle spalle del. Una prova di forza quella della formazione rossonera, che nonostante l'impegno in Europa League di giovedì si dimostra brillante e capace di domare senza troppe ambache una formazione fisica come quella allenata da Marco Baroni. Nel primo tempo ci pensa Theo Hernandez a sbloccare il risultato con una splendida azione personale, poi in avvio di ripresa Pulisic firma il raddoppio. Nono centro in campionato per lo yankee. Ilperò non molla e con Noslin riapre la partita per qualche minuto, poi è il neo entrato Chukwueze a chiudere i giochi sul 3-1 finale. Dopo due ...