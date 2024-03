Serie A | Hellas Verona-Milan | probabili formazioni | orari e dove vederla in TV

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024), 16 marzo 2024 – Conquistato il passaggio ai quarti di finale di Europa League,i rossoneri incontreranno la Roma in un derby tutto italiano, ilpuò nuovamente concentrarsi in esclusiva sul campionato almeno per qualche settimana. Già domani, domenica 17 marzo, i rossoneri – che con il successo sull’Empoli e il concomitante pareggio della Juventus contro l’Atalanta hanno superato i bianconeri issandosi al secondo posto – alle ore 15 andranno a far visita a unin piena lotta salvezza (match in diretta in esclusiva su DAZN): “Quando si gioca contro squadre come il– ha spiegato in conferenza stampa il tecnico degli scaligeri Marco Baroni – è sempre difficilmente. I rossoneri stanno attraversando un grande momento. Ho grande stima di Pioli ma noi ...