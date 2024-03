Serie A | 29° turno | Verona-Milan 1-3

22.42 Riprende la corsa il Bologna, che passa in casa Empoli all'ultimo respiro (0-1) I rossoblù fanno la gara ma trovano un Caprile in serata, che ferma due volte Beukema e una Urbanski. I toscani ... (televideo.rai)

La Juve bloccata dal Genoa (e dai pali): finisce senza reti allo Stadium: La Juventus non va oltre lo 0 - 0 all'Allianz Stadium contro il Genoa nel lunch match del 29° turno di Serie A . Per la squadra di Allegri due pali (Iling - Junior e Kean) nel secondo tempo e l'espulsione di Vlahovic per proteste nel finale, non consentono di tornare alla vittoria. I ...

Com'è che l'Italia è diventata forte a rugby: ... grazie all'intensa attività della Federazione Italiana di Rugby e in conseguenza di una serie di ... ha vinto 31 - 29 in casa contro la Scozia (dopo un primo tempo così - così ma grazie a un secondo ...