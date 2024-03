Serial killer ricercato da 35 anni fa il concorrente in un quiz televisivo | tranquillo | risponde alle domande e nessuno si accorge di niente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Non è la trama di una serie tv. Eppure potrebbe sembrarlo. François Vérove era un notofrancese per 35in fuga dautorità. “Era” perché nel 2021, poco prima di sottoporsi a un test del Dna ordinato dal giudice, si è tolto la vita. L’ex poliziotto ha lasciato una lettera nella quale ha ammesso di “essere un grande criminale che ha commesso atti imperdonabili fino alla fine degli’90” e ha parlato di una “forte rabbia”: “Ci sono stati momenti in cui non potevo sopportarla e così ho dovuto distruggere, infangare, uccidere qualche innocente”. Perintrovabile, Vérove, detto “le Grêlé-il butterato”, era sospettato degli omicidi di Cécile Bloch, 11, accoltellata e violentata il 5 maggio 1986, Gilles Politi, di 38e ...