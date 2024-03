“Senza cervello | segnale di debolezza” Sechi asfalta i piani ucraini di Macron

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 17 marzo 2024) L'ipotesi di inviare truppe in Ucraina da parte di Emmanueltrova un totale bocciatura da parte di Mario. Nel suo editoriale apparso sull'edizione del 17 marzo di Libero, il direttore del quotidiano dimostra la sua ferma contrarietà all'ipotesi sollevata dall'Eliseo per risolvere la guerra con la Russia: “È dai tempi di Napoleone che i francesi perdono regolarmente tutte le guerre. Dunque sespinge per mettere gli stivali dei soldati della Nato in Ucraina, e l'ha ribadito ieri in aereo mentre rientrava da Berlino, bisogna preoccuparsi, visto che nel frattempo ha ordinato il ritiro delle sue truppe dal Mali. Il governo italiano ha già detto che l'idea diè un errore e ha fatto bene perché è una fuga in avanti che non aiuta Kiev. Il problema in Ucraina è tenere l'alleanza occidentale compatta e ...