“Sei sparito per 4 anni!” C’è Posta per Te | Daniele chiama i figli e racconta tutto | “Perché li ho abbandonati” Pubblico sotto choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 17 marzo 2024) A C’èper Te la drammatica storia di un papà che cerca idopo 4di assenza. I protagonisti sono, che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi su Canale 5 per chiedere perdono aiSimone e Andrea dopo aver commesso alcuni errori. L’uomo si è presentato in studio con la sua attuale compagna Francesca e ha spiegato le difficoltà avute dopo aver perso il lavoro.è andato in cassa integrazione diverse volte poi si è separato dalla prima moglie, la mamma di Simone e Andrea. Quindi ha conosciuto Francesca ed è andato a vivere con lei scomparendo dalla vita dei. Poi ha fatto vendere alla sua compagna l’unica casa di proprietà. Nella lettera ha spiegato di aver sbagliato e che si vergognava della sua difficile ...