(Di domenica 17 marzo 2024) In una lite tra ragazze giovanissime nel centro di, una minorenne è rimasta. E’ successo intorno alle 17.30 in Corso Italiail classico, tradi. Stando alle prime ricostruzioni due 16enni, una italiana e una sudamericana, avrebbero litigato per futili motivi e ad un certo punto una ha tirato fuori un coltello colpendo l’altra....

Sedicenne accoltellata dall'amica ad Arezzo durante lo "struscio" della domenica tra centinaia di passanti - In una lite tra ragazze giovanissime nel centro di Arezzo, una minorenne è rimasta accoltellata. E’ successo intorno alle 17.30 in Corso Italia durante il classico struscio della domenica, tra ...gazzettadelsud

Israele, un 22enne palestinese accoltella un militare. Il video - Un 22enne ha accoltellato un soldato in un bar di una stazione di servizio a Beit Kama, nel sud di Israele. Il giovane - originario di Gaza ma con cittadinanza israeliana dal 2019 - è stato poi blocca ...tg.la7

Firenze, ragazzo tunisino accoltellato in mezzo alla gente che aspetta il tram - La vittima è un giovane di 16 anni che è stato accoltellato nella zona della Fortezza, alla fermata della tramvia Strozzi-Fallaci, in mezzo alle persone che stavano aspettando il tram. Non è in ...corrierefiorentino.corriere