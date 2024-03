“Scusaci | non ti abbiamo salvato” La morte di Pierluigi scuote la città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Perugia, 17 marzo 2024 – LadiPescatori, lo studente di 17 anni investito da un furgone a San Galigano mentre stava andando a scuola,le coscienze. Legambiente e l’associazione ’Fiab Perugia pedala’, in una commossa lettera, ricordano il giovane e rilanciano il tema della sicurezza per pedoni e ciclisti sulle strade cittadine. "– spiega Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria – Nonfatto in tempo a cambiare questafacendo tutto quello che è necessario per rendere sicure le strade per chi cammina e per chi le attraversa anche solo per andare a scuola. È stato il quinto incidente degli ultimi dieci giorni in cui sono stati coinvolti molti giovani, tra cui due ragazzi di 13 e 15 anni a Madonna Alta investiti ...