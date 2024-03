Scuola chiusa per il Ramadan | scoppia la polemica politica Da Salvini a Gasparri | che chiede interroga Valditara | “Si può fare davvero?”

(Di domenica 17 marzo 2024) “Voglio capire dal ministrose la incredibile decisione di chiudere unaper ilsia ammissibile. Rispetto per tutti ma imposizioni da nessuno”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Mauriziosu ‘X’, a proposito della scelta dell’istituto comprensivo statale Iqbhal Masih di Pioltello di dare agli alunni una vacanza il 10 aprile, giorno della festa di finecon cui si conclude il periodo di digiuno dei fedeli musulmani. Una scelta del consiglio d’istituto che il preside Alessandro Fanfoni ha già spiegato: “I bambini di fede islamica sono la maggioranza e noi arriviamo al 43% perché questa è la nostra utenza. Questa festa è per molti di loro una tradizione, tra l’altro spesso condivisa anche dai compagni di classe italiani che partecipano per condividere. ...

