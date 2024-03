(Di domenica 17 marzo 2024) Un istituto comprensivo di Pioltello (Milano) ha deciso dire anche per la festa di fine: "Abbiamo anticipato di un giorno l’inizio delle lezioni per garantire aglidiritti".

Pioltello (Milano) – Un giorno di vacanza a scuola in occasione della fine del Ramadan (Eid al Fitr). Succede a Pioltello , nel Milanese, all’istituto comprensivo Iqbhal Masih. Nella scuola si starà ... (ilgiorno)

Iqbal Masih, chi era l’operaio bambino al quale è intitolata la Scuola di Pioltello che chiude per Ramadan - La sua è una storia di riscatto personale e impegno per gli altri, terminata tragicamente (e misteriosamente). Al piccolo attivista sono dedicati numerosi istituti in tutta Italia ...ilgiorno

Scuola chiude per Pasqua e Ramadan: “43 per cento di studenti stranieri, garantiamo a tutti gli stessi diritti” - Un istituto comprensivo di Pioltello (Milano) ha deciso di chiudere anche per la festa di fine Ramadan: "Abbiamo anticipato di un giorno l’inizio ...fanpage

