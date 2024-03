Scoprire Pitigliano Gioiello nel tufo pieno di fascino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 17 marzo 2024) Una città etrusca fondata su uno sperone di, circondata da corsi d’acqua e da una lussureggiante vegetazione: un paesaggio di straordinario, capace di conquistare viaggiatori esperti, famiglie, escursionisti.si staglia come un paese onirico, da film, e si svela dalla curva presso cui sorge la Chiesa della Madonna delle Grazie: in quel tratto di strada risuonano espressioni di meraviglia di chi si reca nella città che vive da 3000 anni custodendo in sé echi etruschi, medioevali, rinascimentali, cultura ebraica e preziose tradizioni enogastronomiche. Patria di una prestigiosa Doc del famoso pecorino toscano Dop, è un grande attrattore turistico ed è conosciuto come la "Piccola Gerusalemme", anche grazie alla meritevole opera di recupero degli ambienti tradizionalmente utilizzati dalla comunità ebraica di ...