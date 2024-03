Scopre che il marito la tradisce mentre sono insieme su un aereo diretto a Parigi e decide di vendicarsi | la storia a C’è Posta per Te

(Di domenica 17 marzo 2024) Questa è ladi un tradimento (avete letto questa frase con la voce di Maria De Filippi, vero?). Ieri sera, sabato 16 marzo, è andata in onda su Canale5 l’ultima puntata di C’èper Te. Serata vinta contro la concorrenza con 4,17 milioni di telespettatori e il 28,7% di share. A colpire i telespettatori e gli utenti social è stata unain particolare. I protagonisti di questa vicendaRoberto e Stefania. I due, 14 anni di matrimonio, si separano dopo vari tradimenti da parte di lui. È Roberto a chiamare la trasmissione per tentare il tutto per tutto e recuperare il rapporto con la donna della sua vita. E immancabile (anche in questo caso) la domanda di rito. “Posso sapere cosa ti ha raccontato, Maria?”, ha chiesto Stefania con aria curiosa. Ed ecco che De Filippi ha iniziato a raccontare il primo ...

Rapper, influencer e un po’ anche travel blogger. In questi giorni Fedez è in visita per la prima volta a Londra . Un viaggio su cui ha voluto tenere informati anche i suoi fan: «Ciao amici, è la ... (open.online)

Endless love puntate turche: Emir vuole incastrare il cognato e farlo arrestare per furto - Sa che il ragazzo non ha la patente per via delle sue crisi epilettiche, però è anche al corrente del fatto che abbia una cotta per Zeynep, così lo inviterà ad andare a prenderla con una sua macchina.it.blastingnews

Un posto al sole, anticipazioni 18 marzo: Manuela Scopre cos’è successo a Irene - costringendolo a seguire alla lettera la dieta che gli è stata consegnata dall’ospedale. A Guido, infatti, è stata diagnosticata un’ernia iatale. Il segreto di Irene è stato scoperto Manuela (Gina ...tvblog

Alla scoperta degli squali volpe nell’incantevole oasi subacquea di Malapascua - Tra le creature più affascinanti e misteriose che abitano i suoi fondali ... Ci immergeremo nell’incantevole oasi subacquea dell’isola, Scoprendo i segreti di queste eleganti creature e offrendo una ...meteogiornale