Scontro tra auto nel Tarantino | tre morti e tre feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 100, all'altezza di Mottola, in provincia di Taranto. Secondo quanto emerso finora sono due lecoinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Pegeout che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. Per le tre vittime, che viaggiavano sulla stessa, l'impatto è stato mortale. Iinvece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. A novembre nello stesso tratto sonotre militari della Brigata Pinerolo 7/o Bersaglieri di stanza ad Altamura (Bari) e un 60enne del Barese.