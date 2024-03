Scontro fra tre auto sulla Sassari-Alghero | tre morti e tre feriti

(Di domenica 17 marzo 2024) (Adnkronos) – Incidente mortale alle porte distrada per. Il bilancio è di tre vittime e tre, tra questi anche una bambina. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato unofrontale tra una Mercedes e una Fiat Seicento, poi sarebbe arrivata una Fiat 500 che non sarebbe riuscita a evitare

di Rossella Conte FIRENZE Quasi 50 persone se le sono date di santa ragione in via Palazzuolo poco dopo le 18 di ieri. Urla, minacce, spranghe e a un certo punto è spuntato anche qualche ... (lanazione)

Incidente frontale sulla Flacca: un morto e due feriti trasportati in ospedale - Nello Scontro frontale tra due auto l’impatto è risultato fatale per l’uomo al volante di uno dei due veicoli, mentre altre due persone rimaste ferite sono state trasportate in codice rosso in ...msn

Scontro sulla Sassari-Alghero: tre morti. Gravi due coniugi cagliaritani e la loro figlioletta - Tremenda collisione sulla 291, al bivio per Tottubella. Coinvolte tre auto. Le vittime sono due uomini e una donna ...unionesarda

Incidente a Nuoro, morto un neonato di 3 mesi - Un neonato di tre mesi ha perso la vita in uno Scontro frontale tra due auto in provincia di Nuoro. Il piccolo viaggiava nel sedile posteriore di una Fiat Panda assieme alla madre, estratta dalle ...adnkronos