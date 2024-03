Sci | Saalbach | Brignone domina il gigante

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 17 marzo 2024) 13.10 Solo applausi per una stratosferica Federica(27ma vittoria in carriera), chel'ultimodella stagione rifilando pesanti distacchi a Robinson e Stjernesund. Un trionfo che però non regala all'azzurra la coppa del mondo di specialità (serviva un miracolo),che va a Lara Gut (771 punti contro 750) così come quella generale. Doppia festa quindi per l'elvetica, cui basta il 10° posto per portarsi a casa la 2a sfera di cristallo. Fuori nella seconda manche Marta Bassino,l'altra azzurra in gara (era decima)