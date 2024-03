Scienza | il cervello dei poliglotti ai raggi X | si rilassa ascoltando la lingua natale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 17 marzo 2024) Quando le persone poliglotte, che parlano cinque o più lingue, ascoltano il proprio idioma, l’attività cerebrale e’ differente rispetto a quando si relazionano con altre parlate. Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex, condotto dagli scienziati del Massachusetts Institute of Technology e della Carleton University. Il team, guidato da Evelina Fedorenko, Olessia Jouravlev e Saima Malik-Moraleda, ha reclutato 34 partecipanti con un buon livello di dimestichezza con almeno cinque lingue. I ricercatori hanno scoperto che la rete neurale legata alle capacità linguistiche si accende in modo simile quando un poliglotta ascolta uno degli idiomi in cui e’ esperto, ma l’attività diminuisce significativamente in caso di esposizione alla propriamadre. Questi risultati, commentano gli esperti, suggeriscono che possa esistere ...