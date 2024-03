Sci fondo | Cdm donne Diggins trionfa nella 20 km di Falun e vince Coppa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 17 marzo 2024) La statunitense mette in fila Weng e Kalva, giornata difficile per le azzurre(SVEZIA) - Jessica20km in tecnica libera con partenza in linea di, in Svezia, e certifica la conquista della secondadel Mondo generale della carriera. Una gara affrontata da protag