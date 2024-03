Sci di fondo oggi in tv | 20 km Falun 2024 | orari | programma | streaming | italiani in gara

(Di domenica 17 marzo 2024) Ultimo atto della Coppa del Mondo di sci diin arrivo. Asi chiude il percorso della stagione, dominata da una parte (quella maschile) dai norvegesi e dall’altra (quella femminile) da un duello Diggins-Svahn ormai destinato a finire a favore dell’americana sulla svedese. Prescindendo dai risultati di, che molto difficilmente cambieranno la situazione totale, l’Italia va a chiudere molto probabilmente con tre podi: i due di Federico Pellegrino e quello della staffetta a Oberhof. Tra le donne ennesima stagione senz’alcun piazzamento nei primi tre posti, e nel complesso con difficoltà importanti dal punto di vista della competitività. Il tutto in attesa della prossima annata, che sarà mondiale. Guarda la Coppa del Mondo di sci disu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese Le 20 km di ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 2582 2 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 2470 3 VALNES Erik NOR 2106 4 GOLBERG Paal NOR 1805 5 NYENGET Martin Loewstroem NOR 1306 6 ... (oasport)

Sci di fondo, Klaebo vince la 10 km tc di Falun. Ottavo Amundsen, che vede la Coppa del Mondo, nono Federico Pellegrino - Vittoria di Pirro per il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo nella 10 km tc con partenze ad intervalli della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Falun, in Svezia, il connazionale Harald Oestbe ...oasport