Sci di fondo | Jessie Diggins si prende tutto | sue 20 km di Falun e Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)ha vinto per la seconda volta nella propria carriera ladeldi sci di, nella fattispecie per la stagione 2023-2024. L’americana sigilla il proprio trionfo vincendo anche la 20 km a tecnica libera con partenza di massa in quel di, Svezia, al termine di una gara brillantemente condotta. 51’53” il tempo che, per lei, pone il sigillo definitivo su un’annata che, a 32 anni, la designa quale stella di prima grandezza in ancora maggior misura. La strategia di gara della statunitense è piuttosto chiara, anche se non è ovviamente l’unica a perseguirla: ridurre pian piano le unità del gruppo di testa, specialmente per mettersi al riparo da qualsiasi sorpresa chiamata Linn Svahn. Non ce n’è alla fine dei conti troppo bisogno: bastano gli sprint intermedi, e ...