Sci | Brignone vince a Saalbach | sono 27 La coppa del mondo è di Gut

(Di domenica 17 marzo 2024), 17 marzo 2024 - Ancora una straordinaria Federica. La tigre di La Salle domina l'ultimo gigante stagionale nelle finali die conquista la vittoria numero 27 in carriera, staccando nella classifica all time Sofia Goggia. Neve primaverile che tanto piace a Fede che infatti ha portato a termine due manche quasi perfette, ma nonstati sufficienti are ladi specialità con Lara Gut che ha chiuso in decima posizione, trovando i punti necessari al trionfo e controllando per evitare cadute.può comunque sorridere per una grande stagione e un'altra grande vittoria stavolta su Robinson e Stjernesund che la proietta con grande entusiasmo verso i mondiali 2025 e le Olimpiadi 2026. La gara Temperature molto elevate a ...