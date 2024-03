Sci alpino | Timon Haugan vince lo slalom delle Finali di Saalbach | 8° Vinatzer | 12° Sala

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 17 marzo 2024)si è aggiudicato lovalevole per ledi Coppa del Mondo di scimaschile 2023-2024 che si stanno disputando a-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata Schneekristall-Zwölfer il norvegese ha centrato il primo successo della sua carriera, precedendo Manuel Feller che celebra la Coppa di specialità. Gara resa complicata da una pista con neve particolarmente molle, per colpatemperature elevate di questo periodo. In vista del prossimo weekend (con le prove veloci) la situazione dovrebbe addirittura peggiorare. Dopo aver concluso la prima manche al comando, lo scandinavo ha saputo tenere duro anche nella seconda. Dopo un ottimo avvio, e una fase centrale nella quale aveva perso tutto il suo ampio vantaggio, ...