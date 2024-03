Sci alpino | Finali Cdm Haugan vince lo slalom di Saalbach | Vinatzer 8°

(Di domenica 17 marzo 2024) Il norvegese precede Feller e Strasser, Sala chiude dodicesimo(AUSTRIA) - Timonha vinto lospeciale di, valido per ledi Coppa del Mondo di scimaschile. Il norvegese, già in testa a metà gara, chiude con il crono complessivo di 1'54"00, precedendo di

Federica Brignone ha incantato nel gigante delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 in corso di svolgimento a Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI Saalbach ALLE 9.00 E ALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 14.01: Grande indipendenza, grande precisione, tanti rischi ... (oasport)

Sci alpino, Timon Haugan vince lo slalom delle Finali di Saalbach, 8° Vinatzer, 12° Sala - Timon Haugan si è aggiudicato lo slalom valevole per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 che si stanno disputando a Saalbach-Hinterglemm (Austria). Sulla pista denominata Sch ...oasport

Sci alpino, Marta Bassino: “Ho fatto un bel volo ma sto bene. Annata complicata a livello di sciata e fiducia” - La stagione tra le porte larghe di Marta Bassino si chiude nella maniera peggiore. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, infatti, è uscita di scena nel corso della seconda manche del gigante delle Final ...oasport

Sci alpino, Coppa del mondo: Bassino out nella seconda manche del gigante di Saalbach - Gara vinta da Federica Brignone. Lara Gut-Behrami fa sua la coppa del mondo 23/24 e la coppa di specialità Dopo avere chiuso la prima manche in decima posizione la campionessa cuneese non è riuscita a ...targatocn