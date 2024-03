Sci alpino | Federica Brignone comanda con margine la prima manche del gigante di Saalbach

(Di domenica 17 marzo 2024) Il cuore e l’orgoglio fino alla fine.ci prova fino alla fine e mette pressione a Lara Gut-Behrami con unadi altissimo livello neldelle finali di Coppa del Mondo. La valdostana ha fatto quasi il vuoto e si proietta verso quella vittoria che è l’unica speranza per tenere aperta la lotta per la sfera di cristallo. Certo serve anche la complicità dell’elvetica, che si è limitata a gestire e ha chiuso all’ottavo posto a quasi due secondi dall’azzurra.è stata davvero eccellente, firmando il miglior tempo in ogni settore della pista. Nonostante una piccola sbavatura nella parte finale, l’azzurra ha concluso con un bel vantaggio su tutte le avversarie. La più vicina è la norvegese Thea Louise Stjernesund, staccata di 48 centesimi dalla ...

