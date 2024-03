Sci Alpino | Bassino | “Ho sbattuto la testa | ma sto bene”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 17 marzo 2024) Martachiude la stagione tra le porte larghe con una caduta a Saalbach-Hinterglemm. L'azzurra, che ha rischiato un pesante infortunio ribaltandosi nella neve, ma è poi riuscita a tornare in piedi sugli sci. Le sue parole ai microfoni di RaiSport: "Eh si, ho fatto un bel volo. Io sto, tutto a posto per fortuna, anche perchè ho anchela. Federica Brignone ha messo in scena due manche eccellenti. Tra l'altro nonostante due errori che l'hanno quasi fatta finire sulla neve. Una sciata solita e in piena fiducia. Complimenti a lei. Dal mio punto di vista ho vissuto un'annata non facile in generale. Sia a livello di sciata, sia di fiducia. La squadra ha avuto tanti infortuni e siamo rimaste in poche. Cerchiamo di andare avanti concentrate su noi stesse per dare il massimo".