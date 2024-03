Scholz vede Netanyahu | “Non possiamo restare a guardare i palestinesi che muoiono di fame” Il premier israeliano | “Hamas ruba gli aiuti”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 marzo 2024) Mentre dal Cairo Ursula von Der Leyen, Giorgia Meloni e ilgreco Kyriakos Mitsotakis si limitano a ripetere che a Gaza serve un cessate il fuoco, il cancelliere tedesco Olafva da solo a Gerusalemme. E, in conferenza stampa, dice in faccia al primo ministro, Benjamin, che “nonmorire di” per cui occorre far tacere le armi per un periodo sufficientemente lungo. Bibi replica con il solito refrain: “Stiamo facendo sforzi per aumentare gli, ma il problema principale è la loro distribuzione. Dal momento in cui glisono entrati a Gaza, sono statiti da. La responsabilità ...