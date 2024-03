Una registrazione di ufficiali tedeschi che parlano di un attacco ucraino alla Crimea. È l’ audio pubblica to da Russia Today che ha fatto alzare l’allerta in Germania con l’intervento diretto di Olaf ... (ilfattoquotidiano)

Scholz, l'attacco a Rafah renderebbe la pace molto difficile - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha avvertito che un attacco israeliano a Rafah renderebbe la pace nella regione "molto difficile", secondo quanto riferisce la Reuters online. (ANSA) ...ansa

Riprendono i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza mentre Scholz parte per Israele - In questo contesto, il governo, durante la seduta di domenica, dovrebbe designare il 7 ottobre come Giornata nazionale di commemorazione, per ricordare le vittime dell'attacco di Hamas. Olaf Scholz ...it.euronews

Europa in bilico sul piano inclinato della guerra - Il piano inclinato su cui l’Europa, dallo scoppio della guerra in Ucraina, cerca di tenersi in equilibrio con sempre più fatica, sta diventando così ripido da rassomigliare ormai alla parete di un dir ...quotidiano