Schlein | Al Sisi? Mai accordi con chi copre assassini di Regeni

(Di domenica 17 marzo 2024) "Giorgia Meloni ci lusinga quando dice che non la pensa come il Pd, perché noi non prendiamo in giro le persone e non faremmocon i regimi come quello egiziano, che da anni stando glidi Giulio. Come al solito Meloni fa le domande sbagliate: da Aldovrebbe pretendere i recapiti dei 4 agenti dei servizi egiziani imputati nel processo per le torture e l'omicidio di". Lo afferma la segreteria del Pd Elly, commentando le parole della premier Giorgia Meloni in Egitto.